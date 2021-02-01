Украина передумала и начала вновь импортировать электроэнергию из России

Украина передумала и начала вновь импортировать электроэнергию из России
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Остаться без российского тепла не смогла Одесса

Украина, несмотря на заявления местных чиновников о необходимости отключиться от единой с РФ энергосистемы, все же продолжает импортировать российскую электроэнергию. Об этом стало известно из данных сайта компании "Укрэнерго".

Речь идет об импорте 200 МВт/час.

Поставки планируются с 12.00 до 15.00, с 20.00 до 21.00, а также с 21.00 до 23.00, но уже по 100 МВт-ч. Доступ к сечению "Россия-Украина" на 1 и 2 февраля выкупила ООО "ОНК-групп", которая находится в Одессе, пишет "Интерфакс-Украина". 

Ранее и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киеву следовало бы отключиться от единой с РФ и Белоруссией системы электроэнергии. Незалежная выступает за "разумные ограничения" импорта. Такое заявление Витренко сделал после того, как соответствующие структуры позволили импортировать электроэнергию из этих двух стран. В правительстве Незалежной же говорят о том, что страна не собирается возвращаться к прямым закупкам электроэнергии у России. 

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

Александр Кото
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Своими же руками украинские политики копают могилу собственной государственности. Ну что ж, дуракам закон не писан!
Подснежник
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Прям вся такая непостоянная, противоречивая, как старая кокотка!
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