Остаться без российского тепла не смогла Одесса

Украина, несмотря на заявления местных чиновников о необходимости отключиться от единой с РФ энергосистемы, все же продолжает импортировать российскую электроэнергию. Об этом стало известно из данных сайта компании "Укрэнерго".

Речь идет об импорте 200 МВт/час.

Поставки планируются с 12.00 до 15.00, с 20.00 до 21.00, а также с 21.00 до 23.00, но уже по 100 МВт-ч. Доступ к сечению "Россия-Украина" на 1 и 2 февраля выкупила ООО "ОНК-групп", которая находится в Одессе, пишет "Интерфакс-Украина".

Ранее и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киеву следовало бы отключиться от единой с РФ и Белоруссией системы электроэнергии. Незалежная выступает за "разумные ограничения" импорта. Такое заявление Витренко сделал после того, как соответствующие структуры позволили импортировать электроэнергию из этих двух стран. В правительстве Незалежной же говорят о том, что страна не собирается возвращаться к прямым закупкам электроэнергии у России.