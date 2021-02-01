Европа откажется от доллара в пользу евро

Брюссель ищет способы защитить экономику ЕС

У Европы есть своя единая валюта, но большинство ее контрактов до сих пор номинированы в долларах США. На это обратила внимание Еврокомиссия. По мнению ее экспертов, финансовые ориентиры ЕС нужно срочно мерять, и в первую очередь – пора лишить доллар мирового господства.

Сейчас евро – вторая по популярности мировая валюта. От интереса к ней инвесторов зависит восстановление европейской экономики. Этому нужно способствовать, заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

Во-первых, предлагается рассчитывать контракты на поставку товаров не в долларах, а в евро. Во-вторых, разрешить регуляторам блокировать покупку иностранными компаниями европейских предприятий. В-третьих, свести к минимуму зависимость от американских банков.

"Усиление международной роли евро защитит нашу экономику и финансовую систему от валютных потрясений",

– цитирует РИА "Новости" Джентилони. В проекте плана ЕК также идет речь о выпуске единых облигаций Евросоюза. С помощью этих долговых инструментов предполагается привлечь инвестиции, в частности, в долгосрочные экологические проекты.

Впрочем, аналитики скептически оценивают стремление Евросоюза оторваться от доллара, поскольку у лидеров европейских стран много разногласий, в том числе в плане развития экономики.

При этом в США тоже обеспокоены возможным падением популярности доллара в мире. По мнению экспертов, к этому может привести привычка Вашингтона вводить экономические рестрикции в отношении неугодных партнеров.

Ранее Европейский Центробанк заподозрил спекулянтов в искусственном завышении курса евро по отношению к доллару. В такой ситуации конкурентоспособность производимых ЕС товаров падает.