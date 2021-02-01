Пекин отказался мириться с Киевом по "Мотор Сич"

Пекин отказался мириться с Киевом по "Мотор Сич"
Фото: ru.wikipedia.org
Зеленский же обещал американскому изданию, что при нем Пекин не завладеет контрольным пакетом акций предприятия

Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., являющаяся акционером украинского авиационного гиганта "Мотор-Сич", сочла введенные против нее киевским режимом санкции необоснованными. В Поднебесной считают, что главная цель этих рестрикций – воспрепятствовать инвестициям в крупнейшее предприятие по производству моторов. Такой шаг Незалежной делает невозможным примирение компании из КНР с украинскими властями.

В Beijing Skyrizon отметили, что в связи с санкциями они будут лишены своих законных прав и обязательств.

"Компания будет вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией "Мотор Сич", что повлечет за собой огромные необратимые убытки", – цитирует "Интерфакс" заявление китайцев.

Они считают, что полагает, что действия Киева совпадают с целью Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли США, которое 14 января 2021 г. включило Skyrizon в реестр военных конечных пользователей (MEU).

"Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами", – констатировали в китайской компании.

Там напомнили, что вели диалог с Незалежной об урегулировании инвестиционного спора с 2017 года в попытке "уладить недоразумения и миролюбиво разрешить" эту проблему. Но Киев оказался недоговороспособным. Теперь один путь – в международный арбитраж, куда китайцы и обратились в конце прошлого года, требуя от властей соборной $3,5 млрд в связи с нарушением их прав.

Санкционная политика постмайданных вождей может отпугнуть других потенциальных инвесторов и ухудшить ситуацию в авиастроительной отрасли, полагают в Beijing Skyrizon.

Напомним, в конце прошлой недели президент Незалежной Владимир Зеленский наложил рестрикции на китайские компании-инвесторы "Мотор Сич" Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.

Также под ограничениями сроком на три года оказался гражданин КНР Ван Цзин – акционер компании Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon.

В своем свежем в интервью американскому порталу Axios пан Зеленский заявил, что не допустит, чтобы Поднебесная приобрела контрольный пакет акций "Мотор Сичи".

"Никогда. Не при моей каденции. Я здесь не на всю жизнь… В мое время – определенно нет", – обещал Владимир Александрович то ли нации, то ли Вашингтону, который тоже мечтает завладеть советским предприятием.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Иметь дела со страной, которая не выполняет обязательств-абсурд.
ГостьЛеонид
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Прежде чем связываться, китайцам нужно было с людьми поговорить а не совать голову в петлю.
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