Доллар перевалил за 76 рублей

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Вечером 1 февраля доллар достиг отметки в 76,09 рублей.
Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
В понедельник утром курс американской валюты составлял 75,5 рубля. По мнению экспертов, вскоре Европа окончательно откажется от доллара в пользу евро, чтобы защитить экономику ЕС.
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