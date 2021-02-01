Доллар перевалил за 76 рублей

Курс американской валюты снова вырос

Вечером 1 февраля доллар достиг отметки в 76,09 рублей.

Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

В понедельник утром курс американской валюты составлял 75,5 рубля. По мнению экспертов, вскоре Европа окончательно откажется от доллара в пользу евро, чтобы защитить экономику ЕС.

Карина СИРАЗОВА

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