Финансовую помощь окажут не всем

Россиянам нужно ежемесячно выдавать деньги на продукты. С таким предложением выступили в Министерстве промышленности и торговли.

Однако эту финансовую помощь окажут не всем жителям нашей страны. На нее могут рассчитывать только остро нуждающиеся, уточнили в ведомстве.

Также инициатива затронет беременных и кормящих женщин, детей. А еще пациентов больниц и тех, кто находится в интернатах, сказано в докладе о мерах поддержки, который направил в правительство замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишут "Известия" со ссылкой на источник в кабмине.

О реализации мер поддержки россиян пока не говорится. Вводить продуктовые карточки тоже еще не планируют, сообщили в пресс-службе ведомства, передает телеканал "360".

Предложения Минпромторга эксперты назвали хорошей альтернативой заморозке цен. Получив помощь государства, нуждающиеся "смогут купить необходимые им продукты по ценам, которые правительству не придется фиксировать", подчеркнул глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, цитирует URA.RU.

Ранее сообщалось, к чему приведет контроль за ценами. Это вызовет подорожание и дефицит продуктов.