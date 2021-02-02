Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Инфляция в феврале 2021 г. составит более 5%. К такому мнению склоняются аналитики. По их оценкам, россиянам придется больше тратить на привычный набор продуктов, при этом их доходы не увеличатся.
По итогам 2020 г., инфляция составила 4,9%. В новом году она еще больше ускорилась. Так, по прогнозу начальника Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой, рост цен в феврале составит 5,5%, передает РИА "Новости".
Представители "ВТБ Капитала" считают, что продукты в текущем месяце могут подорожать на 6,9%, непродовольственные товары – на 5%, ценники в сфере услуг поднимутся на 3,3%.
Примерно такой же прогноз сделал Антон Струченевский из SberCIB Investment Research. Он полагает, что инфляция в феврале составит 5,5%. При этом он настроен оптимистично, считая, что меры, предпринятые правительством РФ по регулированию цен на продовольствие начинают сказываться, да и на мировых рынках стоимость пищевых товаров стабилизировалась. Поэтому выше 5,5% годовая инфляция не должна разогнаться.
В то же время стоимость импортных товаров может сильно увеличиться из-за роста тарифов на морские перевозки.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что темпы инфляции в России увеличиваются.
Напомним, с 1 января 2021 г. в России увеличен МРОТ, а с 1 февраля проиндексированы соцвыплаты. Но в Трудовом кодексе не прописана обязанность работодателя регулярно индексировать зарплаты сотрудников, это остается на его усмотрение.
Финансовую помощь получат россияне, работающие с зараженными коронавирусом пациентами
В организации блогера придумали схему, как очернить в глазах Запада отечественные финансовые структуры