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На фоне экономического кризиса
правительство России пытается придумать способ поддержать жителей страны. Так,
Минпромторг выступил с инициативой выдавать нуждающимся россиянам деньги на
продукты. Однако некоторые пользователи Сети считают, что делать нужно другое -
повышать зарплаты и пенсии, а не "унижать народ подачками".
"Все время какие-то кормушки предлагают", "А может просто надо платить достойные пенсии и зарплаты?", "Лучше бы пенсионерам, которые всю жизнь пахали, помогли", – негодуют читатели URA.RU.
Кого-то также возмутило, что деньги получат не все. Среди тех, кому будут делать выплаты, в министерстве указали беременных женщин, детей и кормящих мам. Пожилым людям такая выборка не понравилась.
"Опять детишкам, а мы со своими пенсиями как ходили в магазин на экскурсию, так и дальше будем", – делятся наболевшим россияне.
Люди напомнили, что не только беременные и кормящие "живут в нищете", остальным тоже нужна финансовая поддержка.
Об инициативе Минпромторга стало известно сегодня. Предполагается, что деньги также будут раздавать пациентам больниц и находящимся в интернатах.
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