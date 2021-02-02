В Сети разгромили идею раздавать россиянам деньги на еду

В Сети разгромили идею раздавать россиянам деньги на еду
Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
Многим такое предложение показалась унизительным

На фоне экономического кризиса правительство России пытается придумать способ поддержать жителей страны. Так, Минпромторг выступил с инициативой выдавать нуждающимся россиянам деньги на продукты. Однако некоторые пользователи Сети считают, что делать нужно другое - повышать зарплаты и пенсии, а не "унижать народ подачками".

"Все время какие-то кормушки предлагают", "А может просто надо платить достойные пенсии и зарплаты?", "Лучше бы пенсионерам, которые всю жизнь пахали, помогли", – негодуют читатели URA.RU.

Кого-то также возмутило, что деньги получат не все. Среди тех, кому будут делать выплаты, в министерстве указали беременных женщин, детей и кормящих мам. Пожилым людям такая выборка не понравилась.

"Опять детишкам, а мы со своими пенсиями как ходили в магазин на экскурсию, так и дальше будем", – делятся наболевшим россияне.

Люди напомнили, что не только беременные и кормящие "живут в нищете", остальным тоже нужна финансовая поддержка.

Об инициативе Минпромторга стало известно сегодня. Предполагается, что деньги также будут раздавать пациентам больниц и находящимся в интернатах.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

игорь
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осталось только еще написать что и пенсии это унизительно и читать отовсюду от лицемеров что не надо пенсии и отказаться от них
ведь они Унизительны))
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