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Пресс-секретарь главы кабмина
Борис Беляков заявил, что на данный момент министры не рассматривают вопрос о
запуске системы раздачи россиянам продуктовых карт.
Как отметил высокопоставленный госслужащий, на территории нашей страны реализуется немало мер поддержки некоторых категорий жителей. В основном, нуждающимся людям раздают деньги. Тратить их можно на что угодно, в том числе, на еду.
Так что введение дополнительных продуктовых карт на повестке кабмина не стоит.
Как отметил Беляков, власти заинтересованы в том, чтобы помочь гражданам самим выбраться из бедности. Речь идет о помощи в поиске работы, переквалификации и других мерах, отмечает РИА "Новости".
Напомним, сегодня стало известно об идеи Минпромторга раздавать россиянам деньги на продукты. Некоторым такое предложение показалось унизительным.
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