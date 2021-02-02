Правительство старается поддержать граждан в сложный период

Пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков заявил, что на данный момент министры не рассматривают вопрос о запуске системы раздачи россиянам продуктовых карт.



Как отметил высокопоставленный госслужащий, на территории нашей страны реализуется немало мер поддержки некоторых категорий жителей. В основном, нуждающимся людям раздают деньги. Тратить их можно на что угодно, в том числе, на еду.

Так что введение дополнительных продуктовых карт на повестке кабмина не стоит.

Как отметил Беляков, власти заинтересованы в том, чтобы помочь гражданам самим выбраться из бедности. Речь идет о помощи в поиске работы, переквалификации и других мерах, отмечает РИА "Новости".

Напомним, сегодня стало известно об идеи Минпромторга раздавать россиянам деньги на продукты. Некоторым такое предложение показалось унизительным.