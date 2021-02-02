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Российский газопровод "Северный
поток-2" внес раздор в дружные ряды западных стран. Такого мнения придерживается
глава польского МИД Збигнев Рау.
Высокопоставленный поляк заявил, что Варшава вместе с Вашингтоном и рядом других держав всегда противостояла строительству газового трубопровода. А вот Берлин в этом плане подвел своих западных коллег.
Немцы весьма заинтересованы в реализации данного проекта, так как это поможет им закупаться голубым топливом по хорошим ценам.
Но другие представители Запада считают, что с "агрессивной политикой России" нужно бороться, в том числе, блокируя ее экономические проекты, передает слова Рау "Polskie Radio 24".
К слову, многие жители Польши считают, что задирать Россию – себе дороже. Недавно "Утро.ру" рассказывало, как поляки испугались ответа Москвы на удар НАТО по Калининграду.
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