Варшава продолжает настаивать на прекращении реализации проекта

Российский газопровод "Северный поток-2" внес раздор в дружные ряды западных стран. Такого мнения придерживается глава польского МИД Збигнев Рау.



Высокопоставленный поляк заявил, что Варшава вместе с Вашингтоном и рядом других держав всегда противостояла строительству газового трубопровода. А вот Берлин в этом плане подвел своих западных коллег.

Немцы весьма заинтересованы в реализации данного проекта, так как это поможет им закупаться голубым топливом по хорошим ценам.

Но другие представители Запада считают, что с "агрессивной политикой России" нужно бороться, в том числе, блокируя ее экономические проекты, передает слова Рау "Polskie Radio 24".

К слову, многие жители Польши считают, что задирать Россию – себе дороже. Недавно "Утро.ру" рассказывало, как поляки испугались ответа Москвы на удар НАТО по Калининграду.