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Хельсинки вынужден искать варианты обеспечения своей энергобезопасности, поскольку не уверен в надежности поставок электроэнергии из России. Такое пояснение дал представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало разрабатываемому плану прекращения сотрудничества с РФ.
По словам Юринсало, сейчас ток из России и Финляндию идет по четырем линиям. Но три из них старые, им требуется ремонт. Однако российская сторона не говорит финским партнерам, намерена ли закрывать ЛЭП на профилактику и как много времени на это потребуется, пожаловался представитель Fingrid.
"Мы не знаем, сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще. Поэтому были рассмотрены все сценарии развития электроэнергетики Финляндии, в том числе без поставок из России",
– приводит РИА "Новости" слова Юринсало.
Ранее стало известно, что в Хельсинки разработали четыре сценария развития энергетической ситуации в стране. Два из них предусматривают полный отказ от закупок электроэнергии в РФ, еще один предполагает заморозку и даже отмену строительства российскими партнерами АЭС в Финляндии.
Отметим, что на Финляндию приходится треть экспорта российской электроэнергии. Ранее к закупкам электроэнергии из РФ вернулась Украина.
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