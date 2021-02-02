Вину на возможный разрыв контракта свалили на Москву

Хельсинки вынужден искать варианты обеспечения своей энергобезопасности, поскольку не уверен в надежности поставок электроэнергии из России. Такое пояснение дал представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало разрабатываемому плану прекращения сотрудничества с РФ.

По словам Юринсало, сейчас ток из России и Финляндию идет по четырем линиям. Но три из них старые, им требуется ремонт. Однако российская сторона не говорит финским партнерам, намерена ли закрывать ЛЭП на профилактику и как много времени на это потребуется, пожаловался представитель Fingrid.

"Мы не знаем, сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще. Поэтому были рассмотрены все сценарии развития электроэнергетики Финляндии, в том числе без поставок из России",

– приводит РИА "Новости" слова Юринсало.

Ранее стало известно, что в Хельсинки разработали четыре сценария развития энергетической ситуации в стране. Два из них предусматривают полный отказ от закупок электроэнергии в РФ, еще один предполагает заморозку и даже отмену строительства российскими партнерами АЭС в Финляндии.

Отметим, что на Финляндию приходится треть экспорта российской электроэнергии. Ранее к закупкам электроэнергии из РФ вернулась Украина.