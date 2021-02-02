Финляндия сочла Россию ненадежным поставщиком электроэнергии

Финляндия сочла Россию ненадежным поставщиком электроэнергии
Фото: Lilly / Global Look Press
Вину на возможный разрыв контракта свалили на Москву

Хельсинки вынужден искать варианты обеспечения своей энергобезопасности, поскольку не уверен в надежности поставок электроэнергии из России. Такое пояснение дал представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало разрабатываемому плану прекращения сотрудничества с РФ.

По словам Юринсало, сейчас ток из России и Финляндию идет по четырем линиям. Но три из них старые, им требуется ремонт. Однако российская сторона не говорит финским партнерам, намерена ли закрывать ЛЭП на профилактику и как много времени на это потребуется, пожаловался представитель Fingrid.

"Мы не знаем, сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще. Поэтому были рассмотрены все сценарии развития электроэнергетики Финляндии, в том числе без поставок из России",

приводит РИА "Новости" слова Юринсало.

Ранее стало известно, что в Хельсинки разработали четыре сценария развития энергетической ситуации в стране. Два из них предусматривают полный отказ от закупок электроэнергии в РФ, еще один предполагает заморозку и даже отмену строительства российскими партнерами АЭС в Финляндии.

Отметим, что на Финляндию приходится треть экспорта российской электроэнергии. Ранее к закупкам электроэнергии из РФ вернулась Украина.

Николай ВИКТОРОВ

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Куда они денутся. Своими ветряками потребности в электричестве не удовлетворишь. Нет ветра и всё встало, так что ли ?
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