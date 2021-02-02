Депутаты-соратники Порошенко требуют "лампочку Ильича" отключить и ввести санкции

Закупая "лампочку Ильича" из России и Белоруссии, Незалежная попадает в полную энергетическую зависимость от Москвы. Об этом заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Депутат утверждает, что одобренная парламентом поправка о возобновлении поставок электроэнергии из РФ проведена через комитет по энергетике мошенническим путем.

"Это просто очередная игла, на которую нас присаживают назад, от которой мы так тяжело отказывались после уже начала агрессии Российской Федерации в 2014 году", – цитирует украинку местное издание "Обозреватель".

По ее мнению, такая политика толкает Киев в "объятия русского мира", одновременно обогащая олигархов соборной. Кроме того, киевский режим из-за закупок российского тока очутился на пороге дипломатического конфликта со странами Прибалтики, считает пани Климпуш-Цинцадзе.

"Как по мне, то это тянет на государственную измену", – резюмировала соратница экс-президента Петра Порошенко.

Также сегодня по данному поводу рвал и метал с трибуны Рады другой представитель партии "шоколадного короля" всея Украины "Евросолидарность" Алексей Гончаренко. Он требовал кого-то наказать за возобновление подачи тока из РФ и срочным образом выкрутить нашу "лампочку Ильича".

"Я обращаюсь к секретарю СНБО: немедленно прекратите импорт российской электроэнергии, немедленно прекратите импорт белорусской электроэнергии. Немедленно введите санкции по этому поводу", – призывал пан Гончаренко.

Напомним, с 1 февраля власти Незалежной снова начали закупать электроэнергии из России. Мощность поставок сейчас составляет 200 мегаватт-час.

Между тем, по информации телеканала "112", уже в ближайшем будущем, а именно 1 апреля, киевский режим готовит очередное повышение цен на электроэнергию для населения. Отмечается, что тарифы должны были повысить еще в начале года, однако правительство испугалось это делать – там уже взлетела стоимость газа.

И вот в День смеха украинцам выкатят сюрприз: ожидается повышение всем категориям граждан одновременно цены на 30-40% от действующего уровня 1,68 грн/КВт или разделение населения на бедных и богатых. Обеспеченные украинцы в таком случае станут платить 3,5-4,2 грн за КВт.

