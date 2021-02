Пекин может отказаться от закупок железной руды у Незалежной

Незалежную может ждать экономическая катастрофа из-за введения Киевом по указке Вашингтона санкций в отношении китайской компании Skyrizon – инвестора украинского авиационного гиганта "Мотор Сич" – и ее основного акционера Ван Цзина. С таким прогнозом выступил политолог Михаил Погребинский.

По словам эксперта, киевский режим пытается "усидеть на двух стульях", т.е. не поссориться с США и не обидеть КНР, однако подобная политика приведет к печальным последствиям.

Вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского американскому порталу Axios о том, что, хотя Пекин и Вашингтон находятся сейчас в состоянии холодной войны, для Незалежной Китай вовсе не является врагом, нельзя воспринимать всерьез, т. к. соборная в своих решениях не самостоятельна и следует указаниям из-за океана, полагает Погребинский.

Он уверен, что власти Поднебесной не оставят без ответа недружественные действия украинской стороны. Например, КНР может прекратить закупку у Незалежной железной руды, что нанесет сокрушительный удар по экономике.

"Если китайцы в ответ на украинскую наглость откажутся покупать нашу железную руду, то они ничего не потеряют. А Украина потеряет два миллиарда долларов. Болтать можно что угодно, самое важное – действия", – отметил эксперт изданию "Взгляд".

За последние пять лет Китай нарастил экономическое сотрудничество с Незалежной. Так, по итогам 2020 г. КНР заняла первую строчку по импорту и экспорту товаров.

И на этом фоне пан Зеленский своей рукой подписал указ о введении рестрикций в отношении китайских компаний-инвесторов "Мотор Сич" Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. Они оказались под ударом не без помощи Штатов, которые всеми правдами и неправдами стремятся предотвратить "уход" бывшего советского предприятия, производящего авиационные двигатели, в руки китайцев.

Напомним, Skyrizon в 2016 г. приобрела более 50% "Мотор Сичи". Однако уже весной 2018-го 56% акций концерна были арестованы по решению украинского суда в рамках расследования дела по инициативе СБУ об "Умышленном разрушении стратегического предприятия".

Вчера стало известно, что китайская компания намерена бороться за свои акции с правительством Незалежной до конца.