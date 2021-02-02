В России раскрыли обман Финляндии с поставками электроэнергии

В России раскрыли обман Финляндии с поставками электроэнергии
Фото: pixabay.com
Перебои на линиях происходят не по вине Москвы

Сегодня представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало пожаловался на проблемы с поставками электроэнергии из России и пригрозил прекращением сотрудничества. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак обвинения в адрес Москвы опроверг.

По его словам, отключения на линиях электропередач между странами происходили по причинам, которые зависели от финской стороны. По вине России за три года не было зафиксировано ни одного подобного случая, подчеркнул Грабчак.

Замминистра добавил, что стороны ежегодно согласовывают планы ремонтов, за последние три года было проведено 11. "Линии находятся в удовлетворительном состоянии и выполняют свои функции", – заключил он в разговоре с РИА "Новости".

В Финляндии ранее назвали Россию ненадежным поставщиком, отметив, что три из четырех линий электропередач нуждаются в ремонте. Москва же, согласно заявлению Хельсинки, ответов на вопросы о состоянии ЛЭП не давала.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Гость
везде рЮсских обманывают ! да что ж такое то ?!!! :))))))))))
Зато рагулей никто не обманывает и они сейчас получают еврозарплаты и европенсии, какой-то посол не возит президента "страны" 404 мордой по фекалиям, не свозит в эту помойку 404 радиоактивные отходы, не поссорил Свинарнию с Китаем, который закупает пока что руды на 2 лярда зеленых, свиногривня не упала в 4 раза к доллару, а выросла в 5 и т.д. И ты, после закрытия психбольниц не тут сидишь копейки на стекломой сшибаешь, а в венской опере до рвоты налакался смачной кавы и блаженствуешь, почесываешь туго набитое пузо и расслабляешься.
Гость
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везде рЮсских обманывают ! да что ж такое то ?!!! :))))))))))
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