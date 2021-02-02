В России раскрыли обман Финляндии с поставками электроэнергии

Перебои на линиях происходят не по вине Москвы

Сегодня представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало пожаловался на проблемы с поставками электроэнергии из России и пригрозил прекращением сотрудничества. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак обвинения в адрес Москвы опроверг.

По его словам, отключения на линиях электропередач между странами происходили по причинам, которые зависели от финской стороны. По вине России за три года не было зафиксировано ни одного подобного случая, подчеркнул Грабчак.

Замминистра добавил, что стороны ежегодно согласовывают планы ремонтов, за последние три года было проведено 11. "Линии находятся в удовлетворительном состоянии и выполняют свои функции", – заключил он в разговоре с РИА "Новости".

В Финляндии ранее назвали Россию ненадежным поставщиком, отметив, что три из четырех линий электропередач нуждаются в ремонте. Москва же, согласно заявлению Хельсинки, ответов на вопросы о состоянии ЛЭП не давала.