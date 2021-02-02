Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ

Текущая неделя покажет, каким будет курс валют в ближайшее время

Во вторник, 2 февраля доллар торговался за 75,5 рублей, а евро – чуть больше 91 рубля. Ближайшие дни покажут, что будет с рублем дальше.

Российский "деревянный" может немного укрепиться – этому способствует рост цены на нефть. Во вторник баррель марки Brent стоил больше $57. Однако отечественная валюта может упасть до 77 рублей за доллар. На этому могут повлиять политические риски и рост волатильности американского фондового рынка, рассказал "Свободной прессе" аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.

Эксперт считает, что сейчас не стоит ни продавать рубли, ни покупать, пока не станет ясно, что происходит с валютой. 

Полина ИВАНОВА

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