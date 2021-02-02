Курс рубля
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Во вторник, 2 февраля доллар торговался за 75,5 рублей, а евро – чуть больше 91 рубля. Ближайшие дни покажут, что будет с рублем дальше.
Российский "деревянный" может немного укрепиться – этому способствует рост цены на нефть. Во вторник баррель марки Brent стоил больше $57. Однако отечественная валюта может упасть до 77 рублей за доллар. На этому могут повлиять политические риски и рост волатильности американского фондового рынка, рассказал "Свободной прессе" аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.
Эксперт считает, что сейчас не стоит ни продавать рубли, ни покупать, пока не станет ясно, что происходит с валютой.
Если кто-то из нас нарушит закон, то будет наказан. А если тот, кого осудили условно, нарушит условия испытательного срока, то сядет в тюрьму. Так работает закон. А, подождите, речь о Алексее Навальном? Ну… а он должен быть свободен. Как вам такая логика?
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