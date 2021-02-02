Баланс сил среди экспортеров нефти изменился

Кризис в сланцевой отрасли США поколебал стабильность внутри ОПЕК+, и Саудовской Аравии – главному конкуренту России в сфере добычи нефти – пришлось согласовывать свою политику с организацией. Низкие цены на черное золото могут обернуться для Эр-Рияда большими потерями, в то время как Москва извлекает максимум выгоды из сделки. Таким мнением поделились американские СМИ.

По подсчетам МВФ, в 2021 году Саудовской Аравии необходимо установить цены в $68 за баррель для безубыточного бюджета, в то время как России будет достаточно $46. Для Эр-Рияда союз с Москвой сейчас важнее, чем наоборот, отмечает автор материала. Кроме того, российская экономика меньше зависит от нефти, что дает стране еще одно преимущество.

Даже курс рубля Москве удалось обернуть в свою пользу. На международном рынке нефтью торгуют в долларах, а значит при обмене на рубли Россия получает солидных доход за экспорт, пишет издание OilPrice. У Саудовской Аравии такого преимущества нет.

В декабре странам ОПЕК+ удалось договориться о добыче нефти на 2021 год. Производство решили постепенно увеличивать.