Американцы заявили о выигрыше России в сделке ОПЕК+

Американцы заявили о выигрыше России в сделке ОПЕК+
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Баланс сил среди экспортеров нефти изменился

Кризис в сланцевой отрасли США поколебал стабильность внутри ОПЕК+, и Саудовской Аравии – главному конкуренту России в сфере добычи нефти – пришлось согласовывать свою политику с организацией. Низкие цены на черное золото могут обернуться для Эр-Рияда большими потерями, в то время как Москва извлекает максимум выгоды из сделки. Таким мнением поделились американские СМИ.

По подсчетам МВФ, в 2021 году Саудовской Аравии необходимо установить цены в $68 за баррель для безубыточного бюджета, в то время как России будет достаточно $46. Для Эр-Рияда союз с Москвой сейчас важнее, чем наоборот, отмечает автор материала. Кроме того, российская экономика меньше зависит от нефти, что дает стране еще одно преимущество.

Даже курс рубля Москве удалось обернуть в свою пользу. На международном рынке нефтью торгуют в долларах, а значит при обмене на рубли Россия получает солидных доход за экспорт, пишет издание OilPrice. У Саудовской Аравии такого преимущества нет.

В декабре странам ОПЕК+ удалось договориться о добыче нефти на 2021 год. Производство решили постепенно увеличивать.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Гость
прошло годы. UAE успешно слезли с нефтяной иглы, саудиты тоже в процессе близки к финалу.
и только страна, которая готовит ответы Илону Маску, Тиму Куку и тд продолжает сидеть на этой самой игле
прошло...для усраины все уже прошло в советские годы...как с белых яблонь дым
Гость
Ответить
прошло годы. UAE успешно слезли с нефтяной иглы, саудиты тоже в процессе близки к финалу.
и только страна, которая готовит ответы Илону Маску, Тиму Куку и тд продолжает сидеть на этой самой игле
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