Хранить деньги на депозите оказалось невыгодно

Всего за прошлый год банки лишились почти 1,7 триллиона рублей. Резкое падение ставок по вкладам вынудило российских граждан задуматься о том, имеет ли смысл хранить целковые в кредитных организациях. В итоге многие из них решили, что лучше забрать деньги.



Конечно, текущие ставки по депозитам мало кому могут показаться привлекательными. В среднем этот показатель по крупным банкам России составляет 4,48%. В то время как инфляция – 4,9%.

Экономисты убеждены, россияне и дальше будут отказываться хранить деньги на банковских счетах под проценты. Многие уже сейчас отдают предпочтение вложению в фондовый рынок.

Такое положение дел вряд ли изменится в ближайшей перспективе. По прогнозам экономистов, ставки останутся на низком уровне как минимум до 2022 года, пишет издание "Известия".

К слову, недавно известный финансист рассказал, когда банки списывают деньги с вклада клиента.