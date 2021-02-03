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Всего за прошлый год банки лишились почти 1,7 триллиона рублей. Резкое падение ставок по вкладам вынудило российских граждан задуматься о том, имеет ли смысл хранить целковые в кредитных организациях. В итоге многие из них решили, что лучше забрать деньги.
Конечно, текущие ставки по депозитам мало кому могут показаться привлекательными. В среднем этот показатель по крупным банкам России составляет 4,48%. В то время как инфляция – 4,9%.
Экономисты убеждены, россияне и дальше будут отказываться хранить деньги на банковских счетах под проценты. Многие уже сейчас отдают предпочтение вложению в фондовый рынок.
Такое положение дел вряд ли изменится в ближайшей перспективе. По прогнозам экономистов, ставки останутся на низком уровне как минимум до 2022 года, пишет издание "Известия".
К слову, недавно известный финансист рассказал, когда банки списывают деньги с вклада клиента.
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