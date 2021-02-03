Россияне массово забирают деньги из банков

Россияне массово забирают деньги из банков
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Хранить деньги на депозите оказалось невыгодно

Всего за прошлый год банки лишились почти 1,7 триллиона рублей. Резкое падение ставок по вкладам вынудило российских граждан задуматься о том, имеет ли смысл хранить целковые в кредитных организациях. В итоге многие из них решили, что лучше забрать деньги.

Конечно, текущие ставки по депозитам мало кому могут показаться привлекательными. В среднем этот показатель по крупным банкам России составляет 4,48%. В то время как инфляция – 4,9%.

Экономисты убеждены, россияне и дальше будут отказываться хранить деньги на банковских счетах под проценты. Многие уже сейчас отдают предпочтение вложению в фондовый рынок.

Такое положение дел вряд ли изменится в ближайшей перспективе. По прогнозам экономистов, ставки останутся на низком уровне как минимум до 2022 года, пишет издание "Известия".

К слову, недавно известный финансист рассказал, когда банки списывают деньги с вклада клиента.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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доверять российскому государству просто преступно по отношению к себе
Гость
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И не только по этому. Проценты мизерные, обложение налогом, дурь банковская по блокировке карт и переводов, зачем такой банк где я перестаю быть хозяином своих денег, лучше дома держать.
Вячеслав Анатольевич
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Очень хорошая тенденция. Деньги должны работать.
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