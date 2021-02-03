Bloomberg похвалил Россию за успехи на фоне пандемии

Bloomberg похвалил Россию за успехи на фоне пандемии
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наша страна справилась с коронавирусным кризисом лучше Европы

Экономика России преподнесла сюрприз западным аналитикам. Вопреки ожиданиям она показала весьма неплохие результаты по итогам 2020 года. В частности, ее падение оказалось вдвое меньше, чем экономики еврозоны.

По оценке Росстата, сокращение ВВП в 2020 г. составило 3,1%. Это самый негативный показатель со времен кризиса 2009 года. Но эксперты ожидали худшего:

"Снижение было более мягким, чем ожидали экономисты, прогнозировавшие падение на 3,7%",

пишет Bloomberg со ссылкой на собственный опрос. Отмечается, что наиболее сильный удар по экономике РФ пришелся на первое полугодие 2020 г., когда власти ввели строгую изоляцию из-за коронавируса и при этом резко упало мировое потребление нефти.

Во втором полугодии в России не стали объявлять локдаун. Это позволило снизить падение экономики, поэтому российские показатели вдвое лучше, чем в еврозоне, экономика которой, по предварительным подсчетам, упала на 7,3%, передает Bloomberg.

В наступившем году экономике России и вовсе предрекают рост. По оценкам агентства, он может составить 3%. Прогноз Всемирного банка чуть хуже – плюс 2,6% в 2021 году, сообщает "МИР24".

В целом ожидается, что нынешний год будет очень трудным для всех. Так, генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о сильнейшем за последние 80 лет мировом экономическом спаде, пишет URA.RU.

Пока в РФ наблюдается разгон инфляции, в частности, заметно дорожают продукты. Однако экономисты полагают, что доходы граждан начнут расти уже в 2021 году.

Николай ВИКТОРОВ

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