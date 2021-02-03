Инвесторов, вкладывающих деньги в развитие полуострова, защитят от западных санкций

В России придумали, как привлечь частный бизнес в Крым. Там создадут "особые административные районы" (ОАР), где инвесторы смогут работать на льготных условиях с сохранением анонимности.

Законопроект об особом правовом режиме в Крыму и Севастополе разработали в Минэкономразвития. Идея заключается в том, что в ОАР смогут работать компании, которые уже попали в западные санкционные списки или могут туда попасть. Им будет гарантирована полная конфиденциальность.

Предполагается, что участниками ОАР смогут стать юрлица, зарегистрированные в любом регионе России, но не имеющие бизнеса за пределами полуострова. Они будут заключать договор с администрацией Крыма и Севастополя об условиях работы и им же предоставлять инвестиционную декларацию, передает РБК.

Минимальная сумма вложений должна составлять 150 млн рублей. Сферы инвестиций очень разнообразны – от турбизнеса и организации отдыха до открытия новых производств.

Главное преимущество участника ОАР, помимо анонимности, – дополнительный статус участника свободной экономической зоны (СЭЗ) с налоговыми льготами, преференциями по аренде и т.д.

В 2014 г. США, а вслед за ними ЕС и ряд других стран, ввели в отношении Крыма торговое эмбарго и санкции против компаний, имеющих бизнес на полуострове. В связи с этим большинство крупных предприятий отказались выходить на крымский рынок. Для работы в Крыму бизнес использует серые схемы.