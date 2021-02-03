Предпринимателям в Крыму сохранят анонимность

Предпринимателям в Крыму сохранят анонимность
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инвесторов, вкладывающих деньги в развитие полуострова, защитят от западных санкций

В России придумали, как привлечь частный бизнес в Крым. Там создадут "особые административные районы" (ОАР), где инвесторы смогут работать на льготных условиях с сохранением анонимности.

Законопроект об особом правовом режиме в Крыму и Севастополе разработали в Минэкономразвития. Идея заключается в том, что в ОАР смогут работать компании, которые уже попали в западные санкционные списки или могут туда попасть. Им будет гарантирована полная конфиденциальность.

Предполагается, что участниками ОАР смогут стать юрлица, зарегистрированные в любом регионе России, но не имеющие бизнеса за пределами полуострова. Они будут заключать договор с администрацией Крыма и Севастополя об условиях работы и им же предоставлять инвестиционную декларацию, передает РБК.

Минимальная сумма вложений должна составлять 150 млн рублей. Сферы инвестиций очень разнообразны – от турбизнеса и организации отдыха до открытия новых производств.

Главное преимущество участника ОАР, помимо анонимности, – дополнительный статус участника свободной экономической зоны (СЭЗ) с налоговыми льготами, преференциями по аренде и т.д.

В 2014 г. США, а вслед за ними ЕС и ряд других стран, ввели в отношении Крыма торговое эмбарго и санкции против компаний, имеющих бизнес на полуострове. В связи с этим большинство крупных предприятий отказались выходить на крымский рынок. Для работы в Крыму бизнес использует серые схемы.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
хорошо придумали! молодцы!
Гость
Ответить
Гость
кто вкладывает ? ты что ли ?
ты то поди в турции "вкладываешь" в all-inclusive баре а не в крыму
ошибаетесь
это потому, что ничего про нынешний Крым не знаете
одно вранье из укросми пользуете
вон сегодня клоун зе тупо прикрыл 3 тв канала - еще меньше будете знать. оно вам и не надо
Гость
Ответить
Гость
сша и ес отстой
а, кто вкладывает бабосы - получит прибыль
кто вкладывает ? ты что ли ?
ты то поди в турции "вкладываешь" в all-inclusive баре а не в крыму
Гость
Ответить
Гость
смищно. можно подумать туда кто то из США или ЕС вкладывает деньги.
там даже вашего сбербанка нет - потому что санкции !
сша и ес отстой
а, кто вкладывает бабосы - получит прибыль
Гость
Ответить
смищно. можно подумать туда кто то из США или ЕС вкладывает деньги.
там даже вашего сбербанка нет - потому что санкции !
1
новости партнеров

Америку призвали активно готовиться к ядерной войне с Россией

Пентагону необходимо поменять тактику подготовки к будущим противостояниям с Москвой и Пекином

Россияне массово забирают деньги из банков

Хранить деньги на депозите оказалось невыгодно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей