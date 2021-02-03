Что станет с ценами на квартиры после отмены льготной ипотеки

Что станет с ценами на квартиры после отмены льготной ипотеки
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рынок недвижимости ждут перемены

Опытный риелтор Константин Барсуков считает, что прекращение действия ипотечных льгот окажет влияние на стоимость жилых метров, однако изменения цен не будут очень заметными. Как отметил эксперт, жилищные рынок зависит от большого числа факторов, в которых обсуждаемые льготы – далеко не самый главный механизм воздействия на стоимость.

По мнению Барсукова, больше на скачки цен влияет поведение самого потребителя, которое во многом зависит от психологических факторов. Например, в прошлом году курс доллара резко подскочил, и люди решили спешно превратить накопленные рубли в квадратные метры, пишет URA.RU.

После квартирного бума, спрос ожидаемо падает. Однако это не значит, что застройщики снизят цены на жилье. При этом и повышать их предприниматели тоже вряд ли будут, подстраиваясь под падение спроса.

Кстати, из недавно известный аналитик Дмитрий Голубовский рассказал, в какой момент лучше всего менять доллары на рубли.

Ольга ФЕДОРОВА

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