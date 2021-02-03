После запуска "Северного потока - 2" газ в Европе подешевеет

В Германии указали на основной положительный момент в окончании строительства российского газопровода

Когда "Северный поток – 2" начнет работу, газ в Европе подешевеет. Об этом сообщили в Министерстве экономики ФРГ и назвали причины таких перемен.

Голубое топливо через российский газопровод пойдет по пути, который почти на 2 тыс. км меньше транзитного по ГТС Украины. Таким образом, на его доставку понадобится меньше средств, что положительно скажется на цене, пояснило ведомство в ответ на запрос депутата бундестага Дитмара Барча.

Также "Северный поток – 2" удовлетворит потребности населения в газе. А еще он современный по уровню технического развития и будет обеспечивать газом, в основном Европу, отметили в Минэкономики, передает РИА "Новости" сообщение медиагруппы RND.   

Ранее во Франции выразили заинтересованность в скорейшем завершении строительства российского газопровода и отмахнулись от санкций против него.

Полина ДОРОЖКИНА

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