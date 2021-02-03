Незалежную предупредили о веерных отключениях тока по всей стране

Россия может в любой момент ввести против Украины рестрикции в сфере электроэнергетики и поставок топлива, в результате чего Незалежная лишится тока, а в стране остановится транспорт. Но Москва пока этого не делает, несмотря на разные санкционные решения со стороны Киева.

Известный украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала PolitWera напомнил, что наши страны вместе с Белоруссией находятся в единой энергосистеме. А на сегодняшний день в Незалежной фиксируется значительный дефицит "лампочки Ильича". Но киевский режим продолжает накладывать в адрес РФ разные ограничения.

"Если бы Москва захотела ввести санкции, то сегодня просто надо было бы вводить веерные отключения электроэнергии по стране. Но этого же не делает Москва", – заметил эксперт.

Он добавил, что аналогичная ситуация происходит и с запретом напрямую закупать топливо из РФ. То сырье, которое Украина получает из Белоруссии, происходит из российской нефти, подчеркнул Погребинский.

"Они при желании могли бы это "зарубить", и тогда (президент Украины Владимир) Зеленский должен был бы ездить на велосипеде", – дал прогноз политолог.

Кроме того, он полагает, что газопровод "Северный поток-2" даже при новой администрации Белого дома все-таки будет достроен, а Москва оставит какой-то минимум для транзита российского газа в Европу через украинскую ГТС.

Напомним, в последние дни в Незалежной идут местные "бои" за электричество из РФ – ура-патриоты требуют остановить поставки нашего тока, часть бизнеса и властных структур выступают против такого решения.

На днях председатель комитета Верховной рады по вопросам интеграции соборной в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя возобновление закупок электроэнергии у России, заявила, что таким образом обогащаются местные олигархи.

