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Баталии вокруг строительства
российского газопровода "Северный поток-2" не прекращаются. Известный немецкий
политэксперт Александр Рар указал на важную роль канцлера ФРГ Ангелы Меркель в
вопросе отстаивания проекта.
Политолог подчеркнул, что немецким властям приходится буквально сражаться за возможность достроить и реализовать СП-2. В то время как на Берлин оказывается колоссальное давление со стороны других западных держав.
"Хочется донести и до россиян: Меркель приходится нелегко. Оцените ту мужественную борьбу, которую правительство Германии ведет за "Северный поток-2", – заявил он.
Рар уверен, что трубопровод будет достроен. Однако на этом проблемы не кончатся. Москве и Берлину предстоит тяжелая борьба и в будущем. В беседе с журналистами издания "Московский комсомолец" эксперт отметил, что противники продолжат ставить палки в колеса потоку и постараются максимально минимизировать возможность его работы.
Например, на днях стало известно, что США введут санкции по факту завершения "Северного потока-2".
Эксперт по энергетике рассказал, ждать ли остановки "Северного потока - 2"
По мнению дипломата, такое развитие событий маловероятно