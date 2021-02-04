Народ попросили оцень отважную борьбу канцлера за российский газовый проект

Баталии вокруг строительства российского газопровода "Северный поток-2" не прекращаются. Известный немецкий политэксперт Александр Рар указал на важную роль канцлера ФРГ Ангелы Меркель в вопросе отстаивания проекта.



Политолог подчеркнул, что немецким властям приходится буквально сражаться за возможность достроить и реализовать СП-2. В то время как на Берлин оказывается колоссальное давление со стороны других западных держав.

"Хочется донести и до россиян: Меркель приходится нелегко. Оцените ту мужественную борьбу, которую правительство Германии ведет за "Северный поток-2", – заявил он.

Рар уверен, что трубопровод будет достроен. Однако на этом проблемы не кончатся. Москве и Берлину предстоит тяжелая борьба и в будущем. В беседе с журналистами издания "Московский комсомолец" эксперт отметил, что противники продолжат ставить палки в колеса потоку и постараются максимально минимизировать возможность его работы.

Например, на днях стало известно, что США введут санкции по факту завершения "Северного потока-2".