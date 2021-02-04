Для российской валюты персональные санкции Запада не страшны

В ближайшее время рубль способен отыграть все потери, которые понес с августа прошлого года. Такой оптимистичный прогноз дал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По его словам, сейчас российская валюта довольно слаба. В рейтинге 36 мировых валют, составленном на основании изменения их курса к доллару США с начала текущего года, рубль занимает место в "хвосте" – он на 33 строчке списка. Однако у него есть все шансы подняться уже через несколько недель, несмотря на санкции, которыми грозит Запад.

"Если новые антироссийские меры будут носить, как и раньше, персональный характер, не затрагивая целые сектора экономики и бизнеса, это наверняка выступит одним из драйверов роста рубля",

– назвал Бабин одно из условий укрепления рубля.

Второе условие – стоимость нефти. Сейчас она превышает 58 долларов за баррель, и это хорошо для РФ. Для позитивного влияния на курс рубля стоимость средиземноморского сорта Brent не должна быть ниже 56 долларов за баррель.

Третье условие – монетарная политика Банка России. Если на заседании 12 февраля ЦБ, как и предполагается, не станет снижать ключевую ставку, это также поддержит рубль.

При всех благоприятных условиях рубль уже в марте может подорожать до уровня 72,65 к доллару, то есть отыграть все потери с августа 2020 года, приводит прогноз эксперта "Российская газета".

В четверг, 4 февраля, к 11:00 на Московской бирже курс доллара составлял 75,72 руб., курс евро – 90,93 рубля.

О том, в какой момент лучше переводить рубли в иностранную валюту, ранее высказался эксперт.