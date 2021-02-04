Путина обеспокоила ситуация на продовольственном рынке

Путина обеспокоила ситуация на продовольственном рынке
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России сделал неутешительный вывод

Владимир Путин провел разговор с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым о ситуации на продовольственном рынке. И глава страны отчетливо дал понять, что она его беспокоит.

Президент отметил, что, "к сожалению", обстановка "усугубляется". Министр с ним согласился.

Как рассказал Решетников, все страны крупнейшие, импортирующие продовольствие, усилили его закупки для себя про запас. Также в некоторых регионах, занимающихся производством продуктов, делают "неблагоприятные прогнозы по зерну".

Все это отражается на ценах и настроениях. И те или иные решения РФ – одного из крупнейших экспортеров пшеницы – тоже влияют на рынок, отметил министр. 

Встреча Путина с Решетниковым проходила в четверг, 4 февраля, в Кремле. На ней собеседники говорили об итогах экономического развития России в 2020 году, а также о положении дел с продовольствием в стране и мире.

Минист доложил президенту, что после заключения соглашений о стабилизации цен сахар подешевел. При этом стоимость подсолнечного масла стабильна. Если цены в России будут расти, возникнет серьзный риск для макроэкономической стабильности, добавил Решетников.

Ранее эксперты предупредили, что сдерживание цен негативно скажется на жизни простых россиян: они будут тратить столько же, но питаться хуже. К тому же в продаже может снова появиться много фальсифицированной продукции.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Эдмон Дантес
Ответить
Гость
в рашке начали воровать масло и сахар.
встали с колен.
зато есть ракеты и крымский мост
Ладно, ракеты вас на цепи держат, а чем вам Крымский мост не угодил? Этот мост торжество технической и инженерной мысли России. Во все века, всем нужен был этот мост. Только Ротенберг сумел построить такую нужную КРАСОТИЩУ..
Эдмон Дантес
Ответить
Надо налогами регулировать цены, чтобы не возникало желание без конца поднимать цены. Гайдаровская реформа, так называемая "Шоковая терапия" уже должна была давно уйти в небытие. Но живы продолжатели Гайдара: Чубайс, Путин, Греф, Набиуллина и никакие решетниковы и мишустины её не отменят. Процесс накопления капитала индивидуумами продолжается. Ждать и надеяться.
Гость
Ответить
Всё просто - на западе увеличили закупки в прок. Денег в бюджет с экспорта по определению больше чем обычный НДС. Производителям выгодней гнать товар на экспорт т.к. денег больше получают с этого чем внутри страны продавать. Вот и получается, что своим не хватает, от этого и цены растут. Нужно пошлины задрать, но тогда производители взвоют - "сверх доходов лишают <цензура>". А то что они субсидии с наших налогов получаю, забывают как-то. Пора за жабры их брать и всё нормализуется. Как в общем во многих цивилизованных странах и делают.
Гость
Ответить
Ну, наконец то! Нас заметили, теперь заживем. Главное - нужную бобину поменять.
Гость
Ответить
просрочка хорошо идет еще у пенсов.
у них даже форумы свои есть - где в каком магазине выкинут просрочку.
вообщем не то что в загнивающей америке
Гость
Ответить
в рашке начали воровать масло и сахар.
встали с колен.
зато есть ракеты и крымский мост
1
новости партнеров

В России заговорили о присоединении всей Украины

Жителей Незалежной назвали частью русского народа

В Крыму заявили о шантаже Украины

Киев объявил о новых санкциях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей