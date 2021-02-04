Президент России сделал неутешительный вывод

Владимир Путин провел разговор с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым о ситуации на продовольственном рынке. И глава страны отчетливо дал понять, что она его беспокоит.

Президент отметил, что, "к сожалению", обстановка "усугубляется". Министр с ним согласился.

Как рассказал Решетников, все страны крупнейшие, импортирующие продовольствие, усилили его закупки для себя про запас. Также в некоторых регионах, занимающихся производством продуктов, делают "неблагоприятные прогнозы по зерну".

Все это отражается на ценах и настроениях. И те или иные решения РФ – одного из крупнейших экспортеров пшеницы – тоже влияют на рынок, отметил министр.

Встреча Путина с Решетниковым проходила в четверг, 4 февраля, в Кремле. На ней собеседники говорили об итогах экономического развития России в 2020 году, а также о положении дел с продовольствием в стране и мире.

Минист доложил президенту, что после заключения соглашений о стабилизации цен сахар подешевел. При этом стоимость подсолнечного масла стабильна. Если цены в России будут расти, возникнет серьзный риск для макроэкономической стабильности, добавил Решетников.

Ранее эксперты предупредили, что сдерживание цен негативно скажется на жизни простых россиян: они будут тратить столько же, но питаться хуже. К тому же в продаже может снова появиться много фальсифицированной продукции.