Киевский режим планирует все АЭС страны перевести на американские ТВЭЛы

Украина должна от казаться от российского ядерного топлива, заменив его полностью на американское. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Минэнерго Незалежной Юрий Витренко во время обсуждения национальной экономической стратегии до 2030 года.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", – цитирует "Интерфакс" украинского чиновника.

Кроме того пан Витренко считает, что энергосистему Украины нужно интегрировать с европейской. По его подсчетам, этот маневр киевский режим в состоянии совершить в 2023 году, а может и раньше.

"Это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина", констатировал представитель Минэнерго.

Напомним, постмайданные вожди поставили себе цель избавиться от ядерного топлива из РФ сразу в 2014 г. Тогда они договорились с американской компанией Westinghouse о поставках на некоторые блоки украинских АЭС ядерного топлива из США до 2020 года.

В январе 2019-го тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что доля энергоресурсов Westinghouse, используемых украинскими АЭС, составляет 46%, а после 2021-го она превысит долю топлива из России. Американская компания утверждает, что ее топливо в том или ином соотношении применяется на шести ядерных реакторах Украины, передает РИА "Новости".

Российские эксперты неоднократно предупреждали о рисках использования на АЭС Незалежной, построенных по советским проектам, американского топлива. Это чревато не только сбоями в работе энергоблоков, как считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Существуют также риски новой атомной аварии, предупреждает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, пишет RT.

Напомним, накануне произошла масштабная авария на Запорожской ТЭС, которая соседствует с АЭС в Энергодаре, – все блоки станции сели в ноль. А это, как отмечает отключенный в ночь на 3 февраля же президентом Владимиром Зеленским от эфира на пять лет телеканал "112", – самая мощная теплоэлектростанция Украины (3650 МВт). В результате в энергосистеме соборной образовались 750 МВт дефицита тока. И это при том, что Незалежная находится на пороге морозов.

