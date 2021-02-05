"Критическая ситуация": Украина попросила у Белоруссии электроэнергию

Жители нескольких городов Незалежной остались без света

Украина попросила Белоруссию о срочной помощи. Ей в экстренном порядке потребовалась электроэнергия.   

Это произошло из-за аварий на двух тепловых электростанциях (ТЭС) Незалежной, передает телеканал "Беларусь 1". Власти попросили помочь "Белэнерго". Компания-контрагент поставит Украине 500 мегаватт.

Кураховская и Запорожская ТЭС 2 и 3 февраля были остановлены из-за аварий. Кроме того, на второй подстанции вспыхнул пожар, отмечает телеканал "360".

Справиться с возникшей нехваткой электричества самостоятельно Украина не смогла. В центре  страны возникли трудности со светом, пишет RT.

Подобное может повториться, так как на Украине усугубляется кризис из-за малых запасов угля на тепловых электростанциях. Сейчас их в 5,5 раз меньше, чем было прошлой зимой.

Полина ДОРОЖКИНА

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