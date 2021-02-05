Россиян предупредили о дефиците и взлете цен в магазинах

Россиян предупредили о дефиците и взлете цен в магазинах
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
Экономический кризис продолжает бить по кошелькам жителей страны

Пандемия коронавируса серьезно ударила по экономике всего мира. На этом фоне разразился глобальный экономический кризис, который неминуемо сказывается на каждом человеке. Так, в скором времени россияне могут столкнуться с дефицитом продуктов и резким повышением стоимости товаров.

Такое мнение выразил опытный экономист Иван Виков. Эксперт подчеркнул, что в такой ситуации в дело должно вмешаться государство. Без регулирования стоимости на отдельные виды товаров резкое удорожание не избежать.

Экономист напомнил, что стоимость формируется за счет соотношения потребительского спроса и предложения. Как только какого-то товара станет недостаточно, цены на него взлетят, пишет URA.RU.

При этом сейчас наблюдается серьезный рост цен на мировом рынке. Таким образом у производителей повышается мотивация отдавать товар на экспорт. Такое положение дел может привести к тому, что на внутреннем рынке некоторых продуктов будет не хватать, и соответственно цены на них подскочат.

По мнению Викова, первым продуктом, который резко подорожает, станет гречка. Также эксперт добавил, что становится дороже не только продовольствие, но и другие товары. Например, мебель.

Ранее стало известно, что в России значительно вырастут цены на четыре вида товаров.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Гость
Царь не причем!!! Это пиндосы , укропы виноваты, а царь ночами не спит думает как бедность побороть. Я парав путлерюгенд ?
яя ! натурлиш ! еще всемирный экономический кризис виноват.
Гость
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Царь не причем!!! Это пиндосы , укропы виноваты, а царь ночами не спит думает как бедность побороть. Я парав путлерюгенд ?
Гость
Ответить
Зато дружбаны плешивого богатеют. но "это другое"
Гость
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А как же умелое управление страной путЫном?
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