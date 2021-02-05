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Пандемия коронавируса серьезно
ударила по экономике всего мира. На этом фоне разразился глобальный
экономический кризис, который неминуемо сказывается на каждом человеке. Так, в
скором времени россияне могут столкнуться с дефицитом продуктов и резким повышением
стоимости товаров.
Такое мнение выразил опытный экономист Иван Виков. Эксперт подчеркнул, что в такой ситуации в дело должно вмешаться государство. Без регулирования стоимости на отдельные виды товаров резкое удорожание не избежать.
Экономист напомнил, что стоимость формируется за счет соотношения потребительского спроса и предложения. Как только какого-то товара станет недостаточно, цены на него взлетят, пишет URA.RU.
При этом сейчас наблюдается серьезный рост цен на мировом рынке. Таким образом у производителей повышается мотивация отдавать товар на экспорт. Такое положение дел может привести к тому, что на внутреннем рынке некоторых продуктов будет не хватать, и соответственно цены на них подскочат.
По мнению Викова, первым продуктом, который резко подорожает, станет гречка. Также эксперт добавил, что становится дороже не только продовольствие, но и другие товары. Например, мебель.
Ранее стало известно, что в России значительно вырастут цены на четыре вида товаров.
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