Доллар по 25 рублей: дорожающая нефть вернет рынок валют на докризисный уровень

Доллар по 25 рублей: дорожающая нефть вернет рынок валют на докризисный уровень
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американские аналитики обнадежили россиян

Эксперты США допускают резкое падение курса доллара на фоне повышения спроса и цены на нефть. В прогнозе Минэнерго США рассматривается три варианта развития событий. В худшем для американцев случае ожидается значительное укрепление рубля.

По оценке американских аналитиков, к 2050 г. баррель средиземноморской нефти Brent может стоить 48 долларов, или 95 долларов, или 150 долларов. Зависеть это будет от показателей мировой экономики, темпов роста ВВП США и ситуации на рынке нефти, то есть спроса на черное золото, его запасов и издержек при добыче.

Соответственно, чем выше цена на нефть, тем ниже будет привлекательность доллара, считают эксперты. Это доказывает исторический опыт. Дороже всего нефть была в июле 2008 года. За баррель марки Brent тогда давали 147,5 доллара. Потом она немного подешевела, но все равно до сентября 2014 г. стоимость черного золота не опускалась ниже 100 долларов за баррель, напоминает издание "Смотрим". Курс рубля в тот период держался в рамках 25-30 за доллар и 35-40 за евро.

Сейчас нефть стоит около 59 долларов, при этом курс рубля на Московской бирже 5 февраля держится на уровне 74,9 к доллару и 89,7 к евро. По мнению экспертов, нынешняя ситуация на рынке нефти позволяет рассчитывать на укрепление российской валюты.

При этом в Goldman Sacks ожидают, что нефть продолжит дорожать и уже летом будет стоить 65 долларов за баррель. То есть один из сценариев Минэнерго США уже отметается. Остается два – и оба благоприятны для рубля.

Ранее известный экономист Михаил Хазин заявил, что доллар скоро упадет до 45 рублей.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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мечтайте дебилы, машаню слушайте, даю за доллар рубль и ни копейкой больше, <цензура>-<цензура>
Гость
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Как Наебулина скажет так и будет. А она полностью зависит от МВФ.Иначе МУСОРНЫЙ уровень.
репей
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Grumbler
А может уже начать выполнять 20 лет назад обещанное и слезать с нефтяной иглы? Хотя, конечно, смешно ждать подобного, власть занята наполнением своих карманов, на страну им накакать.
На тебя накакать вот это с удовольствием, только скорей всего у тебя, пацюк, рожа такая, что за один раз не управишься!
Grumbler
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А может уже начать выполнять 20 лет назад обещанное и слезать с нефтяной иглы? Хотя, конечно, смешно ждать подобного, власть занята наполнением своих карманов, на страну им накакать.
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