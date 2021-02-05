Германия просит Россию приостановить достройку "Северного потока - 2"

Германия просит Россию приостановить достройку "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
На такую меру хотят пойти временно

Глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Ретген предложил ввести мораторий на достройку "Северного потока – 2". С подобной инициативой он обратился не только к Евросоюзу, но и России с США. 

Ретген полагает, что такая мера могла бы помочь решить возникшую вокруг строительства ситуацию. Напомним, сейчас участок российского газопровода в немецкой экономической зоне завершен, работы продолжаются вблизи Дании. Тем не менее, санкции США могут помешать европейским странам воспользоваться "Северным потоком – 2". 

По мнению чиновника, представители власти должны провести переговоры, чтобы убедиться, что газопровод не будет использоваться в качестве "геополитического оружия против восточноевропейских стран" – именно такую аргументацию собственных санкций приводят в США. 

"ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада", – заявил Реттген в эфире на радио Deutschlandfunk. 

Однако часть российских и западных экспертов полагают, что российский газопровод мешает американцам не из-за опасений об использовании его как "геополитического оружия давления". Потеря энергетического рынка Европы может сулить США также и многомиллионные потери. Сейчас страны ЕС получают поставки сланцевого газа из Америки. 

В Брюсселе отметили, что ЕС оказался абсолютно бессилен перед "Северным потоком – 2". Никакие меры не помешают завершению строительства российского газопровода до тех пор, пока его поддерживает Берлин. 

Роман ИГНАТОВ

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