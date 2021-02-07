Европе предрекли экономический коллапс при отказе от "Северного потока - 2"

Европе предрекли экономический коллапс при отказе от "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Россия является единственным стабильным поставщиком газа

В Германии отказались от угля и атомной энергетики, а значит газ – единственный способ сохранить экономику. Именно поэтому запуск "Северного потока – 2" необходим не только ФРГ, но и другим странам Европы. Такое мнение выразил доктор исторических наук Юрий Рогулев.

По словам эксперта, только по трубопроводу из России Запад сможет стабильно и дешево получать газ. Других источников у стран Европы нет. Рогулев подчеркнул, что Берлин это прекрасно понимает, но трансатлантические проблемы по-прежнему остаются.

А вот позицию США пока трудно определить – она постоянно меняется. В беседе с телеканалом "360" Рогулев отметил, что Джо Байден менее заинтересован в продаже американского топлива, чем Дональд Трамп.

В пятницу Германия попросила о временной приостановке проекта. В Берлине надеются решить разногласия, возникшие из-за газопровода, чтобы впоследствии его завершению ничто не мешало.

В то же время из-за ситуации с Алексеем Навальным канцлер Ангела Меркель задумалась о новых санкциях против России.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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Молодец Россия что всех отравляет Меньше народу больше кислороду
Гость
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Гость
Забирайте свой вонючий газ и проваливайте , поганые отравители .
У нас кругом отрава. Газ, вакцина от ковида, Навальный в тюрьме. А вы все побираетесь?
Гость
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Забирайте свой вонючий газ и проваливайте , поганые отравители .
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