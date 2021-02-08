Цены на черное золото поднялись впервые с января

Нефть значительно подорожала. Стоимость марки Brent, судя по показателям Лондонской биржи ICE, выросла за неделю на 7,8% – до $60,05.

За черное золото WTI давали чуть меньше. Цены на него поднялись до $57,54, то есть на 8,9%.

Таким образом, с начала ноября 2020 года нефть стала дороже больше чем на треть. Это рекордные показатели с 2002 года.

Ситуация с ценами на черное золото меняется из-за Китая. У страны большой спрос на это сырье. Три дня назад в порты КНР ушли 127 танкеров. что сатло максимальным количеством за последние шесть месяцев, отмечает МК.

Также влияет на стоимость нефти позиция участников сделки ОПЕК+. В частности, увеличение стоимости произошло из-за снижения добычи Саудовской Аравией, напоминает "Ленат.ру".

Ранее доллару предрекли резкое падение курса из-за повышения спроса и цены на нефть. Предполагалось, что Brent может стоить от $48 до $150 в зависимости от показателей мировой экономики, темпов роста ВВП США, спроса на черное золото, его запасов и издержек при добыче.