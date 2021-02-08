Электроэнергия в России рекордно подорожала

Электроэнергия в России рекордно подорожала
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
В Минэнерго заверили, что тарифы для населения поднимут не выше инфляции

Такого скачка стоимости электроэнергии в России не было уже пять лет. По данным за 2020 г., оптовые одноставочные цены на территории РФ до Урала увеличились на 3,4% до 2,54 тыс. рублей за 1 МВт.ч, в Сибири – на 0,6% до 1,78 тыс. рублей за 1 МВт.ч. Прогноз на 2021 г. еще хуже.

Как пояснили эксперты, одноставочная цена включает в себя как стоимость самой электроэнергии, так и стоимость мощностей по поставкам электроэнергии в сеть. Вот последний компонент, в который входят обязательные нерыночные надбавки, в том числе расходы на строительство электростанций, и дал рекордную надбавку на фоне падения производства из-за коронавируса.

В прошлом году в РФ были введены энергоблоки Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 и новых ВИЭ, а затраты пришлось делить между потребителями, которых стало меньше из-за коронавирусных ограничений.

В 2021 г. рост цен на электроэнергию продолжится, пишет "Коммерсант" со ссылкой на экспертов. В частности, в Сибири увеличение стоимости может дойти до 13,4%, но в среднем по стране прибавка составит около 5,6%.

Впрочем, по уверению Минэнерго, увеличение оптовой стоимости не отразится на тарифах для граждан. 

"Тарифы на электроэнергию для населения полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями",

приводит РИА "Новости" комментарий ведомства. Там также указали, что в целом рост цен на электроэнергию в 2020 г. уложился в рамки инфляции, поэтому не вызывает беспокойства.  

Ранее стало известно, что с 1 июля 2021 г. в РФ подорожают коммунальные платежи, в том числе за электричество. 

Николай ВИКТОРОВ

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