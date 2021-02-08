Привычка давить на противников американскими финансовыми инструментами вышла боком для Вашингтона

Американские аналитики предрекли крах доллара из-за санкций США. Сейчас действуют порядка 8 тысяч экономических ограничений, введенных Вашингтоном против других стран. Исследовательская служба Конгресса оценила их эффект и пришла к выводу, что США, напротив, таким образом делают своих противников сильнее и независимее. Поскольку из-за многочисленных санкций национальная валюта США утрачивает главенствующие позиции в мире.

В свое время превосходство доллара позволило США диктовать условия другим странам. Но различные экономические ограничения, запреты на использование американской финансовой инфраструктуры, на предоставление услуг американскими компаниями привели к тому, что иностранные государства пошли в обход США.

"Еще каких-то 30–40 лет назад использование доллара было повсеместным – более 70% всех транзакций. Сейчас же доля доллара снижается и уже перешагнула планку в 50%",

– приводят "Известия" комментарий руководителя отдела трейдинга Aravana Capital Management Валдиса Вулдорфса.

В региональных расчетах на первое место выходят национальные валюты. Так, еще в 2015 г. 90% торговых сделок России и КНР совершалось в долларах, а в 2019 г. эта доля составила всего 51%. Расчеты РФ со странами БРИКС в 2019 г. в долларах сократились до 49%, при этом доля евро выросла до 23%, доля рубля – до 14%.

Европа тоже уходит от доллара. В частности, там действует механизм INSTEX, позволяющий вести торговлю с Ираном в обход финансовой системы США.

При этом санкции влияют не только на привлекательность доллара, с помощью которого США давят на другие страны. Экономические ограничения лишают американские компании значительной доли мирового рынка и сокращают возможности развития бизнеса, предупредили аналитики при конгрессе. Власти США слишком увлеклись игрой в мировое господство и не заметили, как утратили его.

Ранее Еврокомиссия разработала план по защите экономики ЕС от США. Речь идет, в том числе, о максимальном отказе от доллара в пользу евро.