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Трубоукладчик "Фортуна" сумел уложить более 500 метров газовой магистрали "Северный поток – 2". В настоящее время строительство проходит в водах Дании.
Как отмечает источник, работа трубоукладчика усложняется сильным ветром, скорость которого достигает 25 метров в секунду.
По информации Marinetraffic, судно уложило 550 метров газовой магистрали, возобновив строительство еще 6 февраля.
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