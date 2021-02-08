Работа по строительству трубопровода усложняется погодными условиями

Трубоукладчик "Фортуна" сумел уложить более 500 метров газовой магистрали "Северный поток – 2". В настоящее время строительство проходит в водах Дании.

Как отмечает источник, работа трубоукладчика усложняется сильным ветром, скорость которого достигает 25 метров в секунду.

По информации Marinetraffic, судно уложило 550 метров газовой магистрали, возобновив строительство еще 6 февраля.