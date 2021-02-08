Продлевать соглашение с поставщиками правительство РФ не собирается

Продажи сахара-песка и подсолнечного масла резко снизились в России после установления максимальной цены. Об этом свидетельствуют отчеты оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Предельные цены на сахар и масло были установлены правительством РФ в декабре 2020 г. после того, как был замечен резкий рост стоимости на эти продукты в магазинах. После вмешательства властей как в процесс, ситуация изменилась. С одной стороны, продавцы быстро подняли ценники на указанный товар до верхнего разрешенного предела. С другой, продажи заметно сократились.

Так, сахар в январе покупали на 12% меньше, чем в декабре. Продажи масла упали на 19%, передают "Известия".

По мнению аналитиков, причин может быть несколько. По традиции, в первом месяце года россияне всегда покупают меньше продуктов, чем перед праздниками. А в этот раз мог сказаться декабрьский ажиотаж на фоне роста цен: люди накупили долгохранящейся еды, и запасы еще не кончились.

Однако на другие продукты этой группы снижения продаж не зафиксировано. Это может свидетельствовать о другой причине: производители снизили объем поставок в магазины, дожидаясь окончания соглашения по ценам. Оно действует до конца марта, и, по некоторым данным, правительство не намерено его продлевать.

Ранее эксперты предупредили, что сдерживание цен может плохо отразиться на простых россиянах. При этом другой способ помощи гражданам – с помощью продуктовых карточек – в кабмине не поддерживают.