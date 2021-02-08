Сахар и масло стали реже покупать после введения предельных цен

Сахар и масло стали реже покупать после введения предельных цен
Фото: pixabay.com
Продлевать соглашение с поставщиками правительство РФ не собирается

Продажи сахара-песка и подсолнечного масла резко снизились в России после установления максимальной цены. Об этом свидетельствуют отчеты оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Предельные цены на сахар и масло были установлены правительством РФ в декабре 2020 г. после того, как был замечен резкий рост стоимости на эти продукты в магазинах. После вмешательства властей как в процесс, ситуация изменилась. С одной стороны, продавцы быстро подняли ценники на указанный товар до верхнего разрешенного предела. С другой, продажи заметно сократились.

Так, сахар в январе покупали на 12% меньше, чем в декабре. Продажи масла упали на 19%, передают "Известия".

По мнению аналитиков, причин может быть несколько. По традиции, в первом месяце года россияне всегда покупают меньше продуктов, чем перед праздниками. А в этот раз мог сказаться декабрьский ажиотаж на фоне роста цен: люди накупили долгохранящейся еды, и запасы еще не кончились.

Однако на другие продукты этой группы снижения продаж не зафиксировано. Это может свидетельствовать о другой причине: производители снизили объем поставок в магазины, дожидаясь окончания соглашения по ценам. Оно действует до конца марта, и, по некоторым данным, правительство не намерено его продлевать. 

Ранее эксперты предупредили, что сдерживание цен может плохо отразиться на простых россиянах. При этом другой способ помощи гражданам – с помощью продуктовых карточек – в кабмине не поддерживают.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Ирина
Ответить
Мы с детьми сильно нуждаемся в вашей поддержке! Я похоронила мужа и осталась одна с двумя маленькими детьми. Ни работы, ни денег, ни еды. Со съемной квартиры обещают выгнать если не оплатим следующий месяц. Пожалуйста, пожертвуйте нам на карту кто сколько может, номер 2202 2019 0902 8082, мое имя Ирина. Мы искренне будем молиться за вас, храни вас Господь!
1
новости партнеров

Передана нота протеста: Иран разозлился на Россию

Причиной стало название Персидского залива Арабским

НАТО спасет россиян от вышек 5G

Граничащие с РФ страны альянса не дают разрешения на использование занятых их военными радиочастот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1436 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей