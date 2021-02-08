Экономист рассказал о последствиях роста тарифов на энергоноситель для россиян

Резкий взлет цен на нефть может стать причиной экономической стагнации в России. Соответствующее заявление сделал глава Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Как отмечает источник, стоимость природного энергоносителя под маркой Brent впервые с 29 января поднялась выше 60 долларов США за баррель. В последний раз аналогичный показатель был зафиксирован лишь в январе прошлого года.

Как считает специалист, прогнозируемый рост нефти составит до 63 долларов за баррель. Однако основная проблема заключается в факторе неизвестности – никто не знает, как долго продержится достигнутый показатель.

"Неуверенность в завтрашнем дне, как правило, приводит к краткосрочным сделкам и экономической стагнации", – объяснил Гринберг.

Иного мнения придерживается экономист Михаил Делягин, заявивший о том, что в стране наблюдается экономический застой, однако повышение стоимости на энергоносители является хорошим знаком для российского бюджета, о чем эксперт сообщил в интервью Ura.ru.

Ранее американские эксперты допустили резкое падение курса национальной валюты из-за повышения стоимости нефти. В Минэнерго Соединенных Штатов заявили, что в худшем случае Вашингтону грозит резкое укрепление рубля.