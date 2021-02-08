Экспорт газа принес России на 40% меньше прибыли

Экспорт газа принес России на 40% меньше прибыли
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва торговала сырьем по дешевке

Доход "Газпрома" от продажи газа в 2020 г. составил 25 млрд 248 млн долларов США. Это на 40% меньше, чем было в 2019 году. При этом объем поставок за рубеж снизился всего на 9,7% за год.

Главная причина падения дохода РФ от экспорта газа – сокращение спроса и, следовательно, стоимости. Так, в июне 2020 г. цена опускалась до 82 долларов за тысячу кубометров. К концу года ситуация улучшилась – в декабре российское сырье иностранцы покупали почти за 157 долларов за 1 тыс.кубов, пишет "Прайм" со ссылкой на отчеты ФТС.  Но в среднем за год получилось 127 долларов.

При этом расходы "Газпрома" на транспортировку газа с Ямала до ФРГ по "Северному потоку" составляют 90 долларов за 1 тысячу кубометров плюс 30% экспортная пошлина. И это самый дешевый вариант, транзит через Украину обходится заметно дороже.

Ранее сообщалось, что "Газпром" сократил экспорт сырья в 2020 г., чтобы не торговать газом по дешевке. В результате часть рынка заняли конкуренты.

Николай ВИКТОРОВ

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