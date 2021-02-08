В Кремле отметили, что невозможно всем гражданам в один момент поднять размер выплат

В России повышению пенсий мешают разные "черные полосы", в которые периодически попадает страна, но ситуация с выплатами в 1990-х годах была сложнее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал недавнее высказывание главреда RT Маргариты Симоньян о том, что сегодня пенсионное обеспечение лучше, чем 20-30 лет назад.

Голос Кремля согласился со словами журналистки, назвав неоспоримым тот факт, что в 90-е годы россияне жили плохо, а в настоящее время пенсии у них выше.

"Безусловно, какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, действительно, тормозят нас в желании повышать благосостояние пенсионеров", – цитирует "Интерфакс" Пескова.

Он пояснил, что под "черными полосами" имеет в виду кризисы в мировой экономике, а также нынешнюю пандемию коронавируса.

Представитель Кремля напомнил неоднократные заявления главы государства о том, что в планах пенсионного обеспечения властям страны нужно еще "работать и работать". Песков подчеркнул, что не представляется возможным в одночасье "скачкообразно" всем повысить пенсии, но поэтапно государство над этим работает.

По его словам, в данной сфере нас ждет "более длинная дорога", в которой уже можно увидеть поступательную динамику".

Свое высказывание Симоньян сделала в эфире программы "Соловьев LIVE". Она напомнила, как граждане страны жили в 90-е. Признав, что сейчас пенсии маленькие, однако "они на порядок больше, чем были", да и те "не платили". По ее мнению, размер выплат будет расти, нужно только дать время России "нормально развиваться без потрясений".

