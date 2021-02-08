РФ проводит масштабное импортозамещение, чтобы не зависеть от бывших союзных республик

Последовательный переход России на полное импортозамещение в скором времени позволит Москве отказаться от закупок товаров и оборудования в бывших республиках СССР. Сначала РФ прервет все отношения с предприятиями Прибалтики и Украины, а следом на очереди окажется и Белоруссия, после чего ее лидер Александр Лукашенко лишится всех рычагов для шантажа Кремля.

Об этом заявил военно-политический эксперт Владимир Трухан в эфире интернет-канала PolitWera.

"Прибалтика уже не нужна, потому что построена своя портовая инфраструктура, но для этого нужно время. Белоруссия скоро будет не нужна, она уже практически не нужна", – считает специалист.

Он прокомментировал недавнее обещание Минску вице-премьера РФ Юрия Борисова о том, что Москва не будет замещать импортируемые из Белоруссии товары. Трухан перечислил российские предприятия, которые уже разрабатывают собственные комплектующие для своего производства, в частности, КАМАЗ, "Тонар", "Komatsu".

По его словам, все критические производственные отрасли потихонечку замещены. В том числе Россия справилась "с украинским следом". И это несмотря на то, что в Незалежной, как отметил эксперт, продолжают истерить насчет того, что без их заводов в РФ "ничего не получится", ракеты и самолеты "без них не полетят", корабли не смогут бороздить моря и океаны.

"Ребята, ну что смешить, вас никто не уговаривает, просто с вами разговаривают, как с последними оставшимися внятными людьми, поскольку у нас очень много общего, мы – одно и то же. С вами просто разговаривают – не делайте себе беды", – призвал Трухан.

Напомним, в самый разгар предвыборной президентской кампании в Белоруссии один из оппонентов Александра Лукашенко экс-дипломат и бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало критиковал бацьку за срыв подписания документов об укреплении союзной интеграции., в том числе, в части экономических позиций. Он считает, что российскому бизнесу нужно разрешить скупить крупнейшие промышленные активы Республики.

Отметим, в Белоруссии периодически заводят разговоры о продаже МЗКТ – Минского завода колесных тягачей, который необходим для ВПК России. Сам Александр Григорьевич сначала называл цену, за которую Минск готов продать Москве это предприятие. А потом заявил, что что российская сторона могла бы акции МЗКТ обменять на акции компании "Башнефть" или на нефтяное месторождение.

