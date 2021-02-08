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Обе магистральные ветки "Северного потока-2" в датских водах Балтийского моря планируется уложить чуть больше чем за два месяца. Об этом сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2.
"Строительство двух ниток газопровода в датских водах планируется завершить до конца апреля", – передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Напомним, несмотря на американские санкции, российский трубоукладчик "Фортуна" 6 февраля приступил к укладке труб на замороженном более года назад участке проекта в районе датского острова Борнхольм.
До этого судно провело успешные морские испытания. Работы проводятся в соответствии со всеми выданными разрешениями. В датских водах осталось проложить 120 км труб, а затем еще 28 км в немецких.
На прошлой неделе в поддержку реализации "СП-2" высказались канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
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