Дорожающая нефть и действия регулятора подогревают интерес к российским активам

Россия резко сокращает покупку иностранной валюты. Если в январе 2021 г. на эти цели ушло 106,3 млрд рублей, то в феврале планируется закупка только на 45,6 миллиарда. По мнению аналитиков, это благотворно скажется на курсе рубля.

Согласно действующему в РФ бюджетному правилу, Минфин должен направлять на пополнение валютных резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) нефтегазовые доходы, возникающие в случае превышения цен на нефть уровня, предусмотренного в бюджете. Поэтому практически весь прошлый год – с марта по декабрь 2020 г., из-за кризиса на нефтяном рынке Минфин валюту не покупал. В начале нового года покупки возобновились, что сразу повысило курсы доллара и евро к рублю.

Но сейчас закупки валюты сокращаются более чем вдвое, и на фоне дорожающей нефти это повышает интерес инвесторов к рублю.

"Действия Минфина послужили поводом для начала игры за рубль, и появился шанс на движение курса в сторону диапазона 70-72",

– приводит РИА "Новости" слова Андрея Кочеткова из АО "Открытие Брокер".

По мнению аналитиков, нынешняя тенденция на укрепления рубля – долгосрочная. В течение февраля пара доллар/рубль дойдет до отметки 72-73, а к лету курс доллара может снизиться до 70 рублей, полагает председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.

Во вторник, 9 февраля, к 11:00 на Московской бирже курс доллара снизился на 14 коп. до 74,16 руб., курс евро составляет 89,61 рубля.

Накануне стоимость нефти марки Brent превысила 60 долларов за баррель – это втрое больше, чем было в ноябре прошлого года. Если черное золото продолжит дорожать, то может сбыться сценарий американских экспертов, при котором курс доллара снизится до уровня 2008 года.