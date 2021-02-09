В Минфине вернулись к обсуждению минимальной розничной цены

Министерство финансов проводит обсуждение темы о введении минимальной розничной стоимости пивоваренной продукции. В письме, поданном РСПП в ведомство, ряд производителей предлагают запретить продавать пиво по цене до 45 рублей за 0,5 литра. Таким образом, пивовары надеются на борьбу с демпингом со стороны иностранных конкурентов.

Как отмечает источник, в прошлом году Союз российских пивоваров уже выступал с предложением ввести минимальную цену на розничную продукцию, так же направив соответствующее обращение в Минфинансов. Производители заявляют, что из-за низкой стоимости страдают, в том числе, и потребители из-за экономии на затратном сырье.

Бизнес также утверждает, что представители средних и малых компаний "пивного рынка" лишаются каналов сбыта, функционируя на грани рентабельности. По этой причине Союз пивоваров выступил за установление цены в размере 110 рублей за литр на пиво в банке или бутылке и 85 руб. при продаже литра на розлив соответственно.

В РСПП же считают, что ценовое регулирование вредит рынку, создавая ограничения и провоцируя разрушение здоровой конкуренции. А при введении минимальной цены продавцы лишатся возможности давать клиентам скидки, что в итоге повлечет за собой сокращение легального рынка и повышение стоимости продукции на полках, отмечает "Коммерсант".

Таким образом, передает Ura.ru, Российский союз промышленников и предпринимателей негативно оценивает инициативу по ценовому регулированию со стороны государства.