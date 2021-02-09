"Газпром" приостановил транзит газа в Калининград

"Газпром" приостановил транзит газа в Калининград
Фото: Marsel Badykshin/ prav.tatarstan/www.globallookpress.com
Литовский оператор сообщил о временном прекращении поставок топлива

Литовский газотранспортный оператор системы Amber Grid заявил о приостановке транзита газового топлива, который проходит по нити из Литвы в Калининград. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте компании в понедельник, 9 февраля.

Отмечается, что приостановка транзита была выполнена по просьбе "Газпрома". Топливо поступает в регион через Литву из Белоруссии.

О причинах соответствующего решения не сообщается. Согласно приведенным данным, в настоящее время транзит топлива, поступающего в Литву из Белоруссии, осуществляется в прежнем режиме.

"Все отечественные потребители топлива снабжаются газом, идущим с Клайпедского терминала СПГ, Латвийского подземного газохранилища и Белоруссии. Что касается транзита энергоносителя в Калининград, Amber Grid занимается выполнением своих обязательств, руководствуясь условиями соглашения с "Газпромом", действующего до конца 2025 года. Приостановка транзита на временной основе не возымеет финансовых последствий для компании", – отмечает оператор.

От российской госкорпорации пока что не поступало комментариев о причине приостановке транзита.

По информации "Интерфакса", в самой западной части РФ функционирует Калининградское ПХГ, действующее с 2013 года. В составе хранилища имеется четыре резервуара, оперативные резерв превышает 174 миллиона кубометров.

Егор МАЛКОВ

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