Проект газопровода из РФ в ФРГ оказался выгоден даже американскому бизнесу

Сплоченность, которую продемонстрировал европейский бизнес в борьбе с США за "Северный поток-2", оказалась неожиданным сюрпризом для Вашингтона. Ни лоббистские интриги, ни откровенные угрозы американцев не заставили инвесторов отказаться от проекта. На это обратил внимание топ-менеджер ИАЦ "Альпари" Андрей Лобода.

Все соинвесторы "Северного потока-2", все члены правления компании-оператора Nord Stream 2 сохранили верность проекту. Крупнейшие энергетические и инвестиционные структуры Германии, Франции и других стран показали, что им угрозы политиков нипочем, когда на кону многомиллиардные прибыли.

"Слаженность немецких политических элит и деловых кругов в противостоянии США стала, пожалуй, настоящей неприятной сенсацией для Вашингтона",

– отметил Лобода в комментарии РИА ФАН.

Но еще более звонкую пощечину США получили от мировых инвесторов, которые, вопреки санкциям, скупают акции "Газпрома". По данным аналитика, с 11 декабря 2020 г., когда сенаторами США был одобрен оборонный бюджет с пакетом санкций по "Северному потоку-2", бумаги российского концерна показали значительный рост. Причем в них инвестирует, в том числе, американский бизнес. То есть власти США не имеют поддержки в борьбе с "СП-2" даже в собственных деловых кругах.

Накануне стало известно, что темп работ в Балтийском море позволяет закончить прокладку "Северного потока-2" в водах Дании за два месяца. При этом жизнеспособность проекта признали даже в Польше.