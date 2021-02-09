Слухи о таком решении Москвы ходили в СМИ уже давно

Россия запретила ввоз украинских железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов. Об этом стало известно из указа правительства.

Документ размещен на официальном портале правовых актов.

Как отмечает РИА "Новости", СМИ сообщали о том, что Россия может пойти на такой шаг. В результате прогнозы журналистов оправдались, и Москва расширила список запрещенных товаров с Украины.