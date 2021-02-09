Подготовленные правительством предложения будут рассматриваться

Вариантов индексации пенсий работающим гражданам в России несколько. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Правительство, следуя поручению главы государства, подготовило свои предложения по этому вопросу в срок. После того как их рассмотрят эксперты в администрации страны, вместе с кабинетом министров будет принято единственно верное решение, сообщил пресс-секретарь президента.

Сроки, когда это произойдет, он не назвал. Только сказал, что пришло время подумать, "как лучше поступить", приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее сообщалось, что уже в феврале некоторым россиянам добавят к пенсии от 2014 до 6044 рублей. На такую доплату могут рассчитывать пожилые граждане, у которых на содержании есть нетрудоспособные родственники. Повысится и содержание тех, кому от 80 лет.