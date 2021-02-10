В Газпроме озвучили срок завершения строительства "Северного потока - 2"

Датский участок достроят через пару месяцев

Начальный отдела "Газпрома" по работе с инвесторами Антон Демченко сообщил, что последний участок российского газопровода в экономической зоне Дании достроят уже в апреле. Однако, подчеркнул он, из-за серьезного внешнего давления компания не собирается раскрывать всю информацию о проекте. 

"Мы нацелены на то, чтобы достроить газопровод в срок", – передает его слова РИА "Новости". 

Ранее о завершении строительства "Северного потока – 2" заявили в Nord Stream AG. После оператор планирует приступить к работам в немецких водах. 

Роман ИГНАТОВ

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