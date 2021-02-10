Россияне отказываются хранить деньги в банках

Россияне отказываются хранить деньги в банках
Фото:Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Низкие депозитные ставки привели к массовому снятию денег со счетов

Граждане не имеют достаточной стимуляции для возврата снятых наличных средств в банки после пережитого пика кризиса, вызванного коронавирусной пандемией. Такое заявление сделали опрошенные эксперты.

Лишь в декабре приток наличных в России достиг 502 млрд рублей из-за невыгодных ставок и ограничений в новогодние праздники. В 2021 году переход к стабильным показателям будет весьма медленным – в банки вернется менее 50% от суммы, снятой населением и бизнесом. По предварительным данным, речь идет о 39,3%, от 2,8 трлн рублей– основного прироста наличных в обращении за прошлогодний период. 

По словам представителей банковских рейтингов НРА, отток наличности из банков произошел не только из-за низких ставок, но и кредитной политики Центробанка. Россияне весьма существенно реагируют на невыгодные ставки по вкладам и обесценивание национальной валюты.

Как отметили в НРА, часть снятых средств вернется в банки во втором полугодии из-за периодического укрепления рубля и удачных моментов для приобретения валют, а также ожидания открытия туризма. Другая часть сбережений россиян поступит на счета для приобретения ипотечного жилья – до 350 миллиардов рублей, передает РБК.

Напомним, что всего за прошлогодний период отток наличных средств из банков в России составил практически 1,7 трлн рублей. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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4-5 % годовых в рублях ! Вам не смешно ?
Гость
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Положить в банк чтобы потом получить головняк при снятии или переводе? Куда, зачем, почему такая сумма, а мы блокируем ваш подозрительный перевод - <цензура> лесом своими деньгами буду распоряжаться сам.
Гость
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Забыли про налог на вклады! Он тоже ясно дал понять что больше 2х копеек там держать нельзя.
Гость
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А смысл хранить деньги в банке, если годовой процент меньше 5-8?
Проще либо не морочиться, либо напрямую вкладываться в понятные финансовые инструменты.
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