Низкие депозитные ставки привели к массовому снятию денег со счетов

Граждане не имеют достаточной стимуляции для возврата снятых наличных средств в банки после пережитого пика кризиса, вызванного коронавирусной пандемией. Такое заявление сделали опрошенные эксперты.

Лишь в декабре приток наличных в России достиг 502 млрд рублей из-за невыгодных ставок и ограничений в новогодние праздники. В 2021 году переход к стабильным показателям будет весьма медленным – в банки вернется менее 50% от суммы, снятой населением и бизнесом. По предварительным данным, речь идет о 39,3%, от 2,8 трлн рублей– основного прироста наличных в обращении за прошлогодний период.

По словам представителей банковских рейтингов НРА, отток наличности из банков произошел не только из-за низких ставок, но и кредитной политики Центробанка. Россияне весьма существенно реагируют на невыгодные ставки по вкладам и обесценивание национальной валюты.

Как отметили в НРА, часть снятых средств вернется в банки во втором полугодии из-за периодического укрепления рубля и удачных моментов для приобретения валют, а также ожидания открытия туризма. Другая часть сбережений россиян поступит на счета для приобретения ипотечного жилья – до 350 миллиардов рублей, передает РБК.

Напомним, что всего за прошлогодний период отток наличных средств из банков в России составил практически 1,7 трлн рублей.