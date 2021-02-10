Украинские тюрьмы пустят с молотка через неделю

Украинские тюрьмы пустят с молотка через неделю
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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На торги выставят 35 исправительных учреждений Незалежной

На Украине собираются массово распродавать тюрьмы. Процесс будет запущен в самое ближайшее время – меньше чем через неделю.

Первые торги назначены на середину текущего месяца. На них будут выставлены 35 исправительных учреждений Незалежной, рассказала заместитель министра юстиции страны Елена Высоцкая.

Эти объекты законсервировали, так как они перестали работать по профилю. И государству крайне не выгодно их содержание, на которое тратятся миллионы в год, отметила замглавы ведомства.

По ее словам, Минюст и Фонд госимущества (ФГИ) составили план по приватизации таких учреждений. Тем самым вместо убытков бюджет получит дополнительные средства, с помощью которых можно будет в том числе строить современные тюрьмы, как в Европе: улучшатся условия труда персонала и содержания заключенных, а также будет обеспечена безопасность общества.

Вначале с молотка пойдет "Ирпенский исправительный центр №132", расположенный в 6 км от станции метро "Академгородок" в Киеве. Имущество этого объекта, прекратившего свою деятельность в конце лета 2019 года, уже подготовлено к продаже, заявила Высоцкая.

Учреждение занимает площадь в 8,3 гектара. Там есть электричество и водоснабжение, проинформировал заместитель главы ФГИ Тарас Елейко.

Стартовая цена объекта – 220 млн 211 тыс. 587 грн 66 коп.(без учета налога на добавочную стоимость). На эти деньги можно построить жилые дома, бизнес-центр, логистический комплекс, подсчитали в Минюсте. Ведомство надеется, что найдется немало желающих приобрести объект.

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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Тут они явно поторопились, кандидатов на посадку более чем хватает. Для начала все нац-батальоны, потом правительство незалежной, потом малолетки-фашики. Да там скорее нехватка мест будет.
М
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давно пора,тюрьмы назвать - домами отдыха и местом сбора для отправки в америку,первым тысячным пациентам пообещать кружевное белье бесплатно
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