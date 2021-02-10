Рост цен на электронику в первой половине года продолжится

Россияне заметили серьезное повышение стоимости смартфонов, наушников, аудиоколонок и прочей техники. Впечатление покупателей подтвердили эксперты. По их оценке, за первый месяц 2021 г. цены на электронику подскочили на 5-20%, и это не предел.

В первую очередь, подорожание коснулось товаров, которые производятся в Китае. В 2020 г. из-за коронавирусных ограничений было выпущено заметно меньше видеокарт, экранов и других компонентов для электроники, возник дефицит, ликвидировать который пока не получается, пояснили "Известиям" в "Марвел-Дистрибуции".

Кроме того, на фоне роста цен на компоненты многие производители отказываются от наиболее дешевой линейки товаров. Особенно это касается ноутбуков. Поэтому ожидается, что в течение года средний ценник на этот товар подскочит вдвое.

При этом, если в ритейле старые закупки реализуются по прежним ценам или с небольшим повышением, то на сайтах производителей товар уже заметно дороже. Так, на 20% поднят ценник на Apple AirPods. Другие колонки и наушники также могут подорожать к лету на 15–20%.

Комментируя эту тенденцию, в ФАС напомнили, что цены на непродовольственные товары, в том числе бытовую технику и электронику, не подлежат государственному регулированию. Из-за резкого подорожания в декабре 2020 г. правительством РФ были установлены предельные цена на сахар и подсолнечное масло, но после этих шагов возникли негативные последствия.

Ранее эксперты подсчитали, что повседневные траты россиян в феврале увеличатся на 5%.